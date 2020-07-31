- Голы грандам - отдельная история. Они точно войдут в топ моих памятных голов, как запомнится и весь период в Испании.
В "Сельте" я не первый россиянин, у Карпина и Мостового побольше историй. Но буду рассказывать, каково уехать в другой город и другую страну. Хотя из-за коронавируса период в Испании получился не самым приятным, - сказал Смолов в интервью пресс-службе клуба.
Федор Смолов провел в "Сельте" вторую часть сезона-2019/2020. Всего в составе испанского клуба 30-летний россиянин сыграл 14 матчей и забил 2 мяча - в ворота "Реала" и "Барселоны".
Клуб имел право выкупить нападающего, однако делать этого не стал. Ранее гендиректор "Локомотива" Василий Кикнадзе заявил, что новый сезон Федор точно начнет в московской команде.
Футболисты начали подготовку к будущему чемпионату. Позавчера команда заселилась на базу в Баковке.
Смолов: голы грандам точно войдут в топ моих памятных, как запомнится и весь период в Испании
Нападающий "Локомотива" Федор Смолов вспомнил о забитых им голах в испанской Примере, а также поделился впечатлениями от Ла Лиги.
Фото: Getty Images
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