Напомним, оба игрока "Зенита" в минувшем сезоне чемпионата России забили по 17 голов, но российский форвард больше раз отличился с пенальти, чем иранец.
"Азмун и Дзюба провели выдающийся сезон, забили 34 гола на двоих! Действительно, изначально мы поставили Сердара выше из-за меньшего числа голов с пенальти. Но потом посовещались внутри и решили, что нужно наградить обоих", - приводит слова Прядкина "Спорт-экспресс".
Также Прядкин отметил, что РПЛ при выборе учитывала опыт АПЛ в прошлом сезоне, где вручили три золотых бутсы.
"Зенит" в прошлом сезоне РПЛ досрочно стал чемпионом, оформив второй титул подряд. Отрыв от занявшего второе место "Локомотива" составит 15 очков.
7 августа "Зенит" в матче за Суперкубок России встретится с "Локомотивом". Встреча пройдет в Москве на стадионе "ВЭБ Арена".
Прядкин объяснил, почему титул лучшего бомбардира РПЛ был разделен между Дзюбой и Азмуном
Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, почему было принято решение разделить титул лучшего бомбардира между Сердаром Азмуном и Артемом Дзюбой.
Фото: ФК "Зенит"
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