Прядкин объяснил, почему титул лучшего бомбардира РПЛ был разделен между Дзюбой и Азмуном

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, почему было принято решение разделить титул лучшего бомбардира между Сердаром Азмуном и Артемом Дзюбой.

Фото: ФК "Зенит"