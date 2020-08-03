Прядкин объяснил, почему титул лучшего бомбардира РПЛ был разделен между Дзюбой и Азмуном

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, почему было принято решение разделить титул лучшего бомбардира между Сердаром Азмуном и Артемом Дзюбой.
Фото: ФК "Зенит"
Напомним, оба игрока "Зенита" в минувшем сезоне чемпионата России забили по 17 голов, но российский форвард больше раз отличился с пенальти, чем иранец.

"Азмун и Дзюба провели выдающийся сезон, забили 34 гола на двоих! Действительно, изначально мы поставили Сердара выше из-за меньшего числа голов с пенальти. Но потом посовещались внутри и решили, что нужно наградить обоих", - приводит слова Прядкина "Спорт-экспресс".

Также Прядкин отметил, что РПЛ при выборе учитывала опыт АПЛ в прошлом сезоне, где вручили три золотых бутсы.

"Зенит" в прошлом сезоне РПЛ досрочно стал чемпионом, оформив второй титул подряд. Отрыв от занявшего второе место "Локомотива" составит 15 очков.

7 августа "Зенит" в матче за Суперкубок России встретится с "Локомотивом". Встреча пройдет в Москве на стадионе "ВЭБ Арена".

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Теги: Прядкин Азмун Дзюба Зенит
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