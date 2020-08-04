"Конечно, мы с ним разговаривали. У Кокорина не было никаких противоречий с "Сочи", при определенном раскладе мы могли продолжить сотрудничество. Но рынок диктует свои условия", - отметил Федотов.
Вторую часть минувшего сезона Кокорин провел в "Сочи" на правах аренды. Его контракт принадлежал "Зениту".
2 августа 29-летний форвард заключил сделку со "Спартаком" по схеме "3+1".
Источник: "Советский спорт"
Федотов заявил, что при определенном раскладе "Сочи" мог удержать Кокорина
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов рассказал об уходе нападающего Александра Кокорина.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!