В его приобретении заинтересован "Ахмат". Стороны близки к договоренности.
На счету 22-летнего игрока в текущем сезоне 3 гола и 2 результативные передачи в 26 матчах. Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро. Он выступает за БАТЭ с 2018 года. В 79 встречах за клуб защитник забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи. В активе Волкова 1 матч за сборную Белоруссии - в сентябре прошлого года он сыграл с Уэльсом (0:1).
"Ахмат" завершил прошлый сезон на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ. 19 августа в 1-м туре грозненцы сыграют на выезде с "Арсеналом".
Источник: "Чемпионат"
Защитник БАТЭ может перейти в "Ахмат"
Защитник БАТЭ Захар Волков может продолжить карьеру в России.
Фото: "Прессбол"
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