Французский клуб хотел получить всю сумму за 24-летнего гвинейца единым платежом, тогда как "Локомотив" намеревался разбить платеж на несколько частей.
Однако стороны преодолели разногласия и договорились о сделке, сообщает Metaratings. Клубы вели переговоры о различных конфигурациях сделки суммой в районе 5-7 миллионов евро.
В минувшем сезоне Камано принял участие в 12 матчах "Бордо" и забил один гол.
"Локомотив" договорился с "Бордо" о трансфере Камано
"Локомотив" достиг договоренности с "Бордо" по переходу вингера Франсуа Камано.
Фото: Getty Images
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