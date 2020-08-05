Последние полтора сезона 31-летний хавбек провел в аренде в "Монако", но права на него принадлежат "Лестеру".
Контракт Силвы с английским клубом действует до 30 июня 2021 года, но игрок не входит в планы клуба.
По информации O Jogo, предложение о трансфере опорника сделал "Спартак". Сейчас основным опорником команды Доменико Тедеско является чех Алекс Крал.
В минувшем сезоне Силва принял участие в 25 матчах "Монако".
"Спартак" сделал "Лестеру" предложение по чемпиону Европы Силве
"Спартак" хочет укрепить позицию опорного полузащитника чемпионом Европы 2016 года в составе сборной Португалии Адриеном Силвой.
Фото: Ian Walton/Getty Images
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