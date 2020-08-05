Помазун подписал соглашение до конца сезона-2024/2025. При этом следующий сезон голкипер проведёт в аренде в "Урале".
ЦСКА и "Урал" уже договорились о переходе вратаря. Соглашение не предусматривает выкуп футболиста.
За первую команду ЦСКА Помазун, являющийся воспитанником "армейцев", провёл восемь матчей.
ЦСКА объявил о продлении контракта с Помазуном и отдал вратаря в аренду "Уралу"
Пресс-служба ЦСКА сообщила, что голкипер Илья Помазун продлил контракт с командой.
Фото: ПФК ЦСКА
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