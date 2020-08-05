Байрамян назвал Ерёменко сильнейшим футболистом из тех, с кем он играл.
"Ерёменко - самый сильный футболист из тех, с кем я играл. Это особенно чувствуется, когда с ним тренируешься.
Он в 33 года даёт фору молодёжи. Всегда везде добегает, всё делает, дорабатывает. Он на тренировке всё это делает на автомате", - сказал Байрамян на YouTube-канале Коммент.Шоу.
"Ростов" в минувшем сезоне занял пятое место в турнирной таблице РПЛ. Ростовчане получили путёвку в квалификацию Лиги Европы.
Байрамян: Ерёменко - самый сильный футболист из тех, с кем я играл
Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян поделился мнением об одноклубнике Романе Ерёменко.
Фото: Sportbox
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