По данным источников, Моро близок к переходу в московское "Динамо". Так, стороны уже согласовали контракт на пять лет.
Предполагается, что 22-летний центральный полузащитник сможет сыграть уже в матче первого тура РПЛ с "Уралом". Эта встреча состоится 10 августа.
Точная сумма, которую заплатит "Динамо", пока неизвестна. Но она будет намного меньше 10 млн евро, о котором писали хорватские СМИ.
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Полузащитник загребского "Динамо" близок к переходу в московское "Динамо"
Полузащитник загребского "Динамо" Никола Моро может продолжить карьеру в России.
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