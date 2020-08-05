Нападающий "Тамбова" Владимир Обухов близок к уходу из команды

Обухов перебрался в "Тамбов" в сентябре 2019 года в качестве свободного агента. Ранее 28-летний футболист выступал за "Сочи".В завершившемся сезоне он принял участие в 20 матчах РПЛ и забил 7 мячей при 2 результативных передачах.