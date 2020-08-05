Как сообщает в твиттере журналист Виктор Морейра, московский "Спартак" согласовал трансфер 21-летнего игрока. Также красно-белые договорились с Гуга об условиях личного контракта.
В СМИ ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 4,5 млн евро.
В прошлом сезоне футболист провел 18 матчей и сделал 4 голевые передачи.
Источник: "Спартак" договорился о трансфере защитника "Атлетико Минейро" Гуга
Защитник "Атлетико Минейро" Гуга продолжит карьеру в России.
Фото: Global Look Press
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