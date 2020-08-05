Шведский клуб уже сделал предложение армейцам о переходе малийского нападающего. Речь идёт о полугодовой аренде, сообщают шведские источники.
"АФК Эскильстуна" был основан в 1991 году. В нынешнем сезоне клуб занимает предпоследнее место во второй по значимости футбольной лиги Швеции.
Напомним, что в составе ЦСКА форвард не провёл ни одного матча. Также Лассана был на просмотре в швейцарском "Цюрихе", но в итоге контракт подписан не был.
ЦСКА в проведшем сезоне российской Премьер-Лиги занял четвёртое место, что позволит "армейцам" принять участие в групповой стадии Лиги Европы.
"АФК Эскильстуна" интересуется футболистом ЦСКА Н'Диайе
Шведский клуб "АФК Эскильстуна" интересуется нападающим московского ЦСКА Лассана Н’Диайе.
Фото: ФК ЦСКА
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