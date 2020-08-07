"На раннем этапе мы рассматривали кандидатуру Кокорина, но у членов совета директоров возникли сомнения. Безусловно, Александр - качественный игрок. Но не за любые деньги!" - сказал Мещеряков.
29-летний нападающий в итоге перешел в "Спартак", заключив сделку с красно-белыми по схеме "3+1". Как сообщали СМИ, Кокорин будет зарабатывать в "Спартаке" 3 млн евро в год.
В минувшем сезоне Кокорин выступал в аренде в "Сочи", а его права принадлежали "Зениту".
Источник: "СЭ"
Мещеряков: Кокорин - качественный игрок, но не за любые деньги
Глава совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков рассказал о ситуации с нападающим Александром Кокориным.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!