Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу армейского клуба. По голу в составе армейцев забили Константин Кучаев и Алан Дзагоев.
"К сожалению, не получилось многое из того, что планировали. Не смогли ответить сопернику быстрыми атаками. Гол после рикошета, а потом гол в раздевалку совсем испортил наши планы. Мы были в хорошем состоянии, что показала концовка, могли додавить, но так сложилось", - цитирует Гунько "Чемпионат".
В следующем туре подмосковный клуб встретится с "Сочи". Матч пройдет 14 августа.
Гунько возглавил "Химки" 1 августа, сменив Сергея Юрана.
Гунько - о матче с ЦСКА: могли додавить, но так сложилось
Главный тренер "Химок" Дмитрий Гунько подвел итоги матча 1-го тура чемпионата России с ЦСКА.
Фото: ФК "Химки"
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