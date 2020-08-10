"Внутри команды состоялся жёсткий принципиальный разговор. Но принятые штрафные санкции — это внутриклубные дела, не для СМИ", - рассказал Брейдо.
Напомним, 8 августа состоялась встреча игроков и руководства "Локомотива" с болельщиками.
Игра в рамках 1-го тура Российской Премьер-Лиги между "Рубином" и "Локомотивом" состоится 11 августа на "АК Барс Арене" в Казани в 20:00 по московскому времени.
Минувший сезон "Локомотив" под руководством Марко Николича завершил на второй строчке с 57 очками, что позволит "железнодорожникам" принять участие в групповой стадии Лиги Чемпионов сезона 2020/2021.
Источник: "Чемпионат".
"Локомотив" прокомментировал видео с Магкеевым
Директор по связям с общественностью Кирилл Брейдо прокомментировал видео, в котором защитник "железнодорожников" Станислав Магкеев предстал в нетрезвом виде.
Фото: ФК "Локомотив"
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