"Соглашение с 24-летним футболистом рассчитано до конца сезона, с последующим правом выкупа", - сообщается на официальном сайте "Тамбова".
За вторую команду "Краснодара" в минувшем сезоне Онугха провёл 23 матча и забил 11 мячей в ФНЛ.
Напомним, что в первом туре "Тамбов" уступил "Ростову" (0:1).
Форвард "Краснодара" Онугха был арендован "Тамбовом"
Игрок "Краснодара" Герман Онугха перешёл на правах аренды в "Тамбов".
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