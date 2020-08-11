Газизов планирует встретиться с экс-скаутом "Спартака" Аверьяновым и предложить ему работу в селекции

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов планирует провести встречу с бывшим скаутом клуба Александром Аверьяновым, чтобы обсудить его возможную работу в селекции.
Фото: РИА Новости
Сообщается, что на пост спортивного директора "Спартака" будет назначен еще один человек, а Нариман Акавов сконцентрируется на селекционной работе.

В прошлом сезоне чемпионата России красно-белые заняли 7-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков. 9 августа "Спартак" в рамках 1-го тура РПЛ на своем поле примет "Сочи".

Шамиль Газизов стал генеральным директором красно-белых после ухода с этого поста Томаса Цорна. О назначении экс-руководителя "Уфы" было объявлено месяц назад.

Источник: Чемпионат

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Теги: Газизов Спартак Аверьянов
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