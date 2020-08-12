Как сообщают СМИ, москвичи готовы заплатить за него до 11 млн евро. При этом 24-летний хавбек с гражданством Финляндии также входит в сферу интересов киевского "Динамо".
Примечательно, что полгода назад он перешёл в "Рейнджерс" из "Данди". Тогда клуб из Глазго заплатил менее 1 млн евро.
Как сообщает 90 min, игроком интересуются сразу несколько клубов АПЛ и французский "Марсель". В минувшем сезоне Камара провёл за "Рейнджерс" 39 матчей и забил 1 мяч.
"Динамо" может заплатить за хавбека "Рейнджерс" 11 млн евро
Опорный полузащитник шотландского клуба "Рейнджерс" Глен Камара попал в сферу интересов московского "Динамо".
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