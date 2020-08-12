"Никогда не говори никогда… Но за ЦСКА точно не сыграю", - передаёт слова Максименко GQ.
Также 22-летний футболист отметил, что он полностью счастлив,выступая за "Спартак", и готов играть за "красно-белых" ещё долгое время, однако если поступит интересное предложение из Европы, игрок готов его рассмотреть.
Напомним, что Максименко дебютировал за основную команду "Спартака" в сезоне 2018/2019. За это время вратарь провёл 53 игры в чемпионате России.
Максименко: никогда не сыграю за ЦСКА
Вратарь "Спартака" Александр Максименко, отвечая на вопрос о том, за какой клуб он ни за что не сыграет, назвал московский ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"
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