Максименко: никогда не сыграю за ЦСКА

Вратарь "Спартака" Александр Максименко, отвечая на вопрос о том, за какой клуб он ни за что не сыграет, назвал московский ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"
"Никогда не говори никогда… Но за ЦСКА точно не сыграю", - передаёт слова Максименко GQ.

Также 22-летний футболист отметил, что он полностью счастлив,выступая за "Спартак", и готов играть за "красно-белых" ещё долгое время, однако если поступит интересное предложение из Европы, игрок готов его рассмотреть.

Напомним, что Максименко дебютировал за основную команду "Спартака" в сезоне 2018/2019. За это время вратарь провёл 53 игры в чемпионате России.

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Теги: Максименко Спартак ЦСКА
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