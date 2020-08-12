Максименко рассказал, на что потратил первую большую зарплату

Вратарь "Спартака" Александр Максименко рассказал, на что потратил первую большую зарплату.
Фото: Чемпионат
- Первым делом вместе с братом построили дом родителям. Всегда этого хотели.

Когда я выбрал вратарскую позицию в футболе, я ничего еще в жизни не понимал, был ребенком. Но с годами убедился в том, что точно не откажусь от своей позиции, я ее обожаю. Только вратари поймут это чувство: мяч летит в твои ворота, болельщики соперников уже заранее празднуют гол, и тут ты спасаешь свою команду. Просто непередаваемо, - цитирует Максименко GQ.

В первом туре текущего сезона РПЛ Александр Максименко пропустил два мяча от "Сочи". Оба гола было забито с пенальти. Действующий контракт 22-летнего голкипера со "Спартаком" рассчитан до лета следующего года.

Ранее футболист отметил, что он полностью счастлив, выступая за "Спартак", и готов играть за красно-белых ещё долгое время, однако если поступит интересное предложение из Европы, игрок готов его рассмотреть.

Напомним, что Максименко дебютировал за основную команду "Спартака" в сезоне 2018/2019. За это время вратарь провёл 53 игры в чемпионате России.

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Теги: Максименко Спартак
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