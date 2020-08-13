"Я уважаю труд арбитров, это непростая работа. Судить арбитров - не моя работа", - сказал Тедеско.
Напомним, что в матче первого тура РПЛ "Спартак" - "Сочи", который закончился со счетом 2:2, арбитр Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота красно-белых. После игры Казарцева отстранили от судейства, который сегодня прошел проверку на полиграфе.
В минувшем сезоне РПЛ "Спартак" под руководством Тедеско занял седьмое место и не попал в еврокубки.
Тедеско: я уважаю труд арбитров
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско поделился своим мнением о работе судей.
Фото: ФК "Спартак"
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