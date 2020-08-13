Ранее стало известно, что Анюков присоединился к тренерскому штабу Семака.
"Он, конечно же, будет заниматься игрой в обороне. Принципиально договорились о том, что когда он захочет вернуться в "Зенит", он сможет это сделать. Что и произошло. Мы очень рады этому. Думаю, что у него очень хорошая тренерская перспектива", - цитирует Медведева ТАСС.
Анюков играл за петербургский клуб с 2005 года. В составе "Зенита" он 5 раз выиграл чемпионат России, два раза Кубок страны и четыре раза Суперкубок. Также Анюков побеждал с "Зенитом" в Кубке УЕФА и Суперкубке.
Карьеру игрока Анюков завершил в мае 2020 года. Его последним клубом были "Крылья Советов".
Гендиректор "Зенита" сообщил, что Анюков будет заниматься игрой в обороне
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал возвращение Александра Анюкова в клуб.
Фото: ФК "Зенит"
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