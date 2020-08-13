Клуб хотел подписать другого защитника - Владимира Граната, однако сделка сорвалась.
Последним клубом 32-летнего Рыкова было московское "Динамо". В прошлом сезоне РПЛ он провел 19 матчей.
Владимир на протяжении карьеры также выступал за "Мордовию", "Торпедо", "Томь", "КАМАЗ".
Источник: Чемпионат
Защитник Рыков близок к подписанию контракта с "Уралом"
Экс-защитник "Динамо" Владимир Рыков близок к подписанию соглашения с екатеринбургским "Уралом".
Фото: Чемпионат
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!