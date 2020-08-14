Баринов рассказал, что игроки "Локо" поддерживают друг друга. И в той ситуации единственным выходом было победить "Рубин", чтобы потом не ходили слухи.
В итоге "Локомотив" выиграл со счётом 2:0. Магкеев появился на поле после замены.
"Я могу сказать за себя. Все думают, что я сижу дома, никуда не хожу. Это не так.Могу позволить себе – только я понимаю, в какой момент это можно – выпить бокал вина. Но я прекрасно понимаю, когда это можно делать, когда нельзя, перед играми – невозможно. Кальян могу покурить, честно говорю, но не алкоголь", – скзаал Баринов в эфире телеканала "Россия-24".
Баринов: кальян могу покурить, но не алкоголь
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов прокомментировал появление в интернете видео с одноклубником Станиславом Магкеевым, который сидит в ресторане в нетрезвом виде.
Фото: "Московский комсомолец"
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