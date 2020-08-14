"После удачного старта хотим одержать еще одну победу. Понимаем, что будет сложно. Все помнят последнюю игру с "Тамбовом", которая складывалась тяжело. Матч не будет легкой прогулкой, но надеемся на победу", - сказал Марадишивили клубной пресс-службе.
Поединок ЦСКА - "Тамбов" состоится 15 августа. Начало - в 18:00 мск.
Марадишивили заявил, что игра с "Тамбовом" не будет легкой прогулкой
Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили поделился ожиданиями от предстоящего матча второго тура РПЛ с "Тамбовом".
Фото: ПФК ЦСКА
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