Скопинцев тренировался под руководством Новикова в академии клуба.
"Как человек очень строгий и требовательный. А ещё крайне эмоциональный. Он очень здорово подтянул меня тактически плюс оказал серьёзное жизненное влияние. Это интересный тренер, у которого я всегда учился чему-то новому.
Изменился ли он как-то? Мне кажется нет. Да, видно, что он уже совсем по-другому объясняет футбол. Но психотип тот же", - цитирует Скопинцева пресс-служба "Динамо".
23-летний Скопинцев вернулся в "Динамо" в январе 2020 года из "Краснодара".
В прошлом сезоне Скопинцев провел 15 матчей в чемпионате России и забил 2 гола.
"Динамо" сегодня в рамках 2-го тура чемпионата России встретится с "Ротором". Матч начнется в 15:30 мск.
Скопинцев: Новиков - интересный тренер, у которого я всегда учился чему-то новому
Защитник "Динамо" Дмитрий Скопинцев высказался о главном тренере клуба Кирилле Новикове.
Фото: РПЛ
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