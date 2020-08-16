В академии "Строгино" сообщили, что умерший 17-летний футболист не испытывал проблем со здоровьем

Пресс-служба "Строгино" в своих социальных сетях сообщила, что 17-летний футболист Москомспорта "Олимпик" Михаил Колосов, погибший сегодня во время тренировки, не имел проблем со здоровьем.
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Трагический случай произошёл на базе в Рублёво. В матче команд 2003 года рождения в первом тайме стало плохо игроку команды ГБУ САШ Москомспорта "Олимпик" Михаилу Колосову. Он потерял сознание на поле. Медицинским сотрудником ФК «Строгино» тут же была оказана первая помощь. Оперативно прибыла бригада врачей. Около получаса в машине скорой помощи медики оказывали помощь игроку, после чего отправились в больницу. К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь Михаила, он скончался в реанимации. Михаил регулярно проходил медицинское обследование, и ранее никаких проблем со здоровьем у него зафиксировано не было. Москомспорт и ФК «Строгино» приносит соболезнования всем родным и близким Михаила. Его семье будет оказана всесторонняя помощь.

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Трагедия произошла сегодня утром во время тренировки "Олимпика" на стадионе "Рублево". В один момент Михаил потерял сознание, после чего у молодого футболиста начались судороги. Колосов незамедлительно был отправлен в больницу, но реанимировать его так и не удалось.

В настоящий момент РФС выясняет обстоятельства гибели игрока. Также Российский Футбольный союз выразил соболезнования родным и близким Михаила Колосова.

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Теги: Строгино
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