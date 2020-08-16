В академии "Строгино" сообщили, что умерший 17-летний футболист не испытывал проблем со здоровьем

Пресс-служба "Строгино" в своих социальных сетях сообщила, что 17-летний футболист Москомспорта "Олимпик" Михаил Колосов, погибший сегодня во время тренировки, не имел проблем со здоровьем.

Трагедия произошла сегодня утром во время тренировки "Олимпика" на стадионе "Рублево". В один момент Михаил потерял сознание, после чего у молодого футболиста начались судороги. Колосов незамедлительно был отправлен в больницу, но реанимировать его так и не удалось.В настоящий момент РФС выясняет обстоятельства гибели игрока. Также Российский Футбольный союз выразил соболезнования родным и близким Михаила Колосова.