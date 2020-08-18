"Слухи не комментируем", - цитирует Мещерякова "Чемпионат".
Ранее итальянский журналист Даниэле Лонго сообщил, что футболист дал согласие на переход в клуб из Бергамо. Теперь осталось договориться самим клубам. "Локомотив" планирует выручить с продажи 24-летнего полузащитника около 20 миллионов евро.
В прошлом сезоне на счету Миранчука 12 голов и 3 ассиста в 27 матчах.
Мещеряков не стал комментировать информацию о переходе Алексея Миранчука в "Аталанту"
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что полузащитник Алексей Миранчук может перейти в "Аталанту".
Фото: ФК "Локомотив"
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