Напомним, встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу сочинского клуба.
"Сложно комментировать игру, очень обидное поражение, потому что пропустили в концовке два мяча со стандартов, когда уже казалось, что переломили игру полностью.
Доволен ли игрой команды? Сложно быть довольным, когда команда проигрывает, тем более так обидно", - приводит слова Слуцкого пресс-служба казанского клуба.
"Рубин" в нынешнем сезоне набрал всего одно очко и занимает 11-е место в турнирной таблице. В 1-м туре казанцы дома проиграли "Локомотиву" (0:2), после чего дома сыграли вничью с "Уралом" (1:1).
22 августа "Рубин" в гостях сыграет против ЦСКА в рамках 4-го тура чемпионата России.
Слуцкий: сложно быть довольным, когда команда проигрывает
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий высказался о матче 3-го тура чемпионата России с "Сочи".
Фото: © Олег Бухарев / Матч ТВ
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