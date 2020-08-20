Ин Бом: важным фактором моего перехода была заинтересованность Леонида Слуцкого

Новичок "Рубина" полузащитник Хван Ин Бом поделился эмоциями от перехода в российский клуб.

Фото: ФК "Ванкувер"

"Я всегда хотел играть в Европе. Недавно на меня вышли главный тренер "Рубина" и руководство клуба. Важным фактором моего переезда сюда была заинтересованность Леонида Слуцкого. Я разговаривал с ним, после стал искать в интернете подробную информацию о нем и о клубе. Прочитал много лестных отзывов, я понял, что еду к очень известному тренеру и в большой клуб", - передаёт слова южнокорейца пресс-служба "Рубина".



Напомним, что до перехода в казанский клуб Ин Бом выступал в чемпионате МЛС за "Ванкувер". За 2 сезона в составе канадской команды полузащитник провёл 40 матчей, забил 3 гола и получил 6 жёлтых карточек. Контракт "Рубина" с Хваном рассчитан сроком на 3 года.