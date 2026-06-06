Сборную Ирана обязали покидать США после каждого матча ЧМ-2026

Сборная Ирана столкнётся с необычными условиями во время чемпионата мира 2026 года.
Фото: Getty Images
Как сообщил посол страны в Мексике Абольфазл Пасандиде, команда не сможет постоянно находиться на территории США и будет вынуждена покидать страну после каждого матча.

Изначально иранцы планировали разместиться в американском штате Аризона, однако впоследствии от этой идеи отказались. В результате базой национальной команды на время турнира станет мексиканская Тихуана.

- Мы можем въехать утром и должны уехать в тот же день, - приводит слова Пасандиде De Telegraaf.

Первую встречу на мировом первенстве сборная Ирана проведёт 15 июня против Новой Зеландии в Лос-Анджелесе. Затем команду ждут матчи с Бельгией и Египтом, которые также состоятся на американской территории.

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