"МЮ" готовит крупное предложение по полузащитнику из АПЛ - источник

Полузащитник "Ньюкасла" Сандро Тонали остаётся одной из трансферных целей "Манчестер Юнайтед".
Фото: Getty Images
По данным Caught Offside, руководство манкунианцев не отказалось от идеи подписания итальянского хавбека и готово потратить на сделку серьёзную сумму.

Сообщается, что "красные дьяволы" могут предложить за 26-летнего футболиста от 80 до 90 миллионов евро. Однако убедить "Ньюкасл" отпустить одного из ключевых игроков будет непросто.

В минувшем сезоне итальянец провёл 53 матча во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и семью результативными передачами.

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