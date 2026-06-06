"МЮ" готовит крупное предложение по полузащитнику из АПЛ - источник

По данным Caught Offside, руководство манкунианцев не отказалось от идеи подписания итальянского хавбека и готово потратить на сделку серьёзную сумму.
Сообщается, что "красные дьяволы" могут предложить за 26-летнего футболиста от 80 до 90 миллионов евро. Однако убедить "Ньюкасл" отпустить одного из ключевых игроков будет непросто.
В минувшем сезоне итальянец провёл 53 матча во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и семью результативными передачами.
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Полузащитник "Ньюкасла" Сандро Тонали остаётся одной из трансферных целей "Манчестер Юнайтед".
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