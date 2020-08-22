Талалаев возглавлял "Химки" в минувшем сезоне, но в январе покинул подмосковный клуб.
По итогам минувшего сезона "Химки" завоевали путевку в РПЛ.
После ухода из "Химок" Талалаев работал в "Крыльях Советов", а сейчас возглавляет "Ахмат".
Талалаеву вручили медаль за второе место "Химок" в ФНЛ
Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев получил серебряную медаль за второе место "Химок" в прошлом сезоне ФНЛ.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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