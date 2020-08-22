Талалаеву вручили медаль за второе место "Химок" в ФНЛ

Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев получил серебряную медаль за второе место "Химок" в прошлом сезоне ФНЛ.

Фото: ФК "Крылья Советов"

Талалаев возглавлял "Химки" в минувшем сезоне, но в январе покинул подмосковный клуб.



По итогам минувшего сезона "Химки" завоевали путевку в РПЛ.



После ухода из "Химок" Талалаев работал в "Крыльях Советов", а сейчас возглавляет "Ахмат".