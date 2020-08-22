"Динамо" уступило тулякам со счетом 0:2. Дубль оформил полузащитник Лесовой.
"После матча с "Ростовом" было видно, как тяжело давалась ребятам игра. Пытались заменами перевернуть, освежить, но, к сожалению, не получилось. Счет закономерен, поздравляем Тулу с победой", - приводит слова Новикова пресс-служба "Динамо".
"Динамо" имеет в активе 7 очков и занимает второе место в турнирной таблице.
В следующем туре бело-голубые на своем поле примут "Зенит".
Новиков: счет закономерен, поздравляем Тулу с победой
Наставник московского клуба Кирилл Новиков подвел итоги матча 4-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом".
Фото: ФК "Динамо"
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