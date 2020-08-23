"Мы однозначно рассчитываем, что для нас это действительно будет усиление. Это точечное приобретение, потому что нам не хватало игрока именно в опорную зону и именно креативного. Да, у нас есть Нобоа, но нужен был исполнитель такого же плана", - сказал Точилин.
Сегодня Попов перешел в "Сочи" в рамках обмена на нападающего Дмитрия Полоза.
В прошлом сезоне РПЛ 32-летний Попов в составе "Ростова" провел 25 матчей и забил 2 мяча.
Источник: Р-Спорт
Точилин: "Сочи" не хватало такого креативного игрока как Попов
Руководитель селекционного отдела "Сочи" Александр Точилин рассказал о трансфере полузащитника Ивелина Попова.
Фото: ФК "Ростов"
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