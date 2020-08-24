- Владелец "Стяуа" Джиджи Бекали не принял предложение ЦСКА по Ману. Он хочет получить за него не меньше 15 млн евро. Сейчас у "Стяуа" есть предложения по трансферу Денниса в размере 10-11 млн, - цитирует Продан Sport.ro.
Ранее стало известно, что "армейцы" предлагали за хавбека 12 млн евро. Такую же сумму ЦСКА готов заплатить за одноклубника Маны Флоринеля Комана.
Ранее сообщалось, что ЦСКА готов заплатить € 12 млн. за Мана и его одноклубника Флоринеля Комана.
21-летний Деннис (стоимость которого оценивается в 5 млн евро) провел в минувшем сезоне 31 матч, забил 9 голов и отдал 5 голевых передач. Коман (его стоимость 5,5 млн) вышел на поле в 40 матчах, сделал 15 точных ударов и выполнил 11 ассистов.
ЦСКА готов заплатить за хавбека "Стяуа" 12 млн евро, но клуб просит больше
Агент полузащитника бухарестского "Стяуа" Денниса Мана Анамария Продан рассказала, что ЦСКА интересуется игроком и уже предложил конкретную сумму.
Фото: Getty Images
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