— Я не зря говорил, что в сборной есть люди, понимающие в футболе! Человек играет и доказывает. Думаю, нужно было выбрать время, когда его приглашать в сборную, и вот оно настало. Мы очень рады! Евгений, думаю, закрепится в сборной, потому что у него есть бомбардирские качества, — рассказал Аджоев.
Для 33-летнего Луценко это первый вызов в главную сборную России. В 2007 году он провёл четыре матча за Россию U-21, в которых отметился голом.
В прошлом сезоне чемпионата России форвард стал третьим бомбардиром лиги, забив 15 голов в 28 матчах. У лидеров, нападающих "Зенита" Сердара Азмуна и Артёма Дзюбы, было по 17 точных ударов. В нынешнем на счету Луценко гол в четырех матчах за "Арсенал".
Источник: Sport24.
Аджоев — о вызове Луценко: я не зря говорил, что в сборной есть люди, понимающие в футболе
Руководитель тульского "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал попадание форварда команды Евгения Луценко в состав сборной России на матчи Лиги Наций.
Фото: ПФК "Арсенал Тула"
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