— Сочи, Краснодар и Казань — лучшие, — считает бразилец.
Также он рассказал о вещах, которые дались ему сложнее всего в России после года жизни в стране.
— Язык и климат. На русском я знаю несколько базовых слов и футбольные термины, но он очень сложный для изучения. А если говорить о климате, зима в Бразилии – самое жаркое время года, а здесь наоборот холодно. Впрочем, к холодам я отношусь спокойно, — добавил защитник.
"Локомотив" подписал 23-летнего Мурило в июле прошлого года из "Крузейро" за 2,5 млн евро. В московской команде футболист успел выиграть Суперкубок России, а также финишировать вторым в прошлом розыгрыше чемпионата страны.
В нынешнем сезоне Мурило отыграл полностью все четыре матча Тинькофф Российской Премьер-лиги, в которых забил гол.
Источник: пресс-служба "Локомотива".
Мурило назвал три лучших города в России, в которых он побывал на выезде
Защитник "Локомотива" Мурило Серкейра поделился мнением о лучших городах России, в которых он побывал играя за клуб на выезде.
Фото: ФК "Локомотив"
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