"У нас нет никаких переговоров с российскими клубами по Хоссаму Абдельмагиду. Если мы получим достойное предложение, и игрок сочтет новый клуб хорошим выбором, то мы отпустим его", - цитирует Абдельхамида "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что защитник "Замалека" Хоссам Абдельмагид может перейти в клуб Российской Премьер-Лиги. В минувшем сезоне футболист провел за египетский клуб во всех турнирах 41 матч и записал на свой счет 2 забитых мяча и 1 результативную передачу. Рыночная стоимость футболиста, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 800 тысяч евро, действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.
В "Замалеке" высказались о возможном переходе Абдельмагида в российский клуб
Член наблюдательного совета "Замалека" Ахмед Абдельхамид высказался о возможном переходе Хоссама Абдельмагида в РПЛ.
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