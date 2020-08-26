Такое обязательство УЕФА ввёл всем странам, которые принимают участие в Лиге Наций.
Также игроки команд будут обязаны трижды пройти тестирование на инфекцию. Первое — за 14 дней до матча, второе — за 10 дней, третье — за день до матча.
Напомним, в сентябре сборная России проведет два матча в Лиге Наций. В соперниках сборные Сербии (3 сентября) и Венгрии (6 сентября).
Источник: Metaratings.
В сборной России появится специалист по коронавирусу
Штаб сборной России по футболу пополнится специалистом по коронавирусу.
Фото: РИА Новости
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