Я сам проходил через это 3 раза, и понимаю что это такое. Сосредоточенность и терпение во время выздоровления будут очень важны, чтобы ты вернулись намного лучше и сильнее. И мы не сомневаемся, что ты вернешься сильнее. Мы с тобой!!?????? #keepgoingDB6