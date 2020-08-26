Казанская команда на разгромила соперника со счетом 3:0. В составе "Рубина" мячи забили Хван и дважды Макаров.
"В таких матчах крайне важно открывать счет первыми, потому что "Уфа" делает упор на оборону. И на контратаке очень важно забивать первый мяч, потому что, если ты пропускаешь первым, то отыграться почти невозможно. Если же ты забываешь, ты получаешь шансы увеличить счет", - сказал Слуцкий.
"Рубин" занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков. отметим, что подопечные Слуцкого добыли вторую победу подряд. В прошлом туре "Рубин" на выезде обыграл ЦСКА со счетом 2:1.
В следующем туре "Рубин" на своем поле сыграет с "Тамбовом". Встреча состоится 30 августа и начнется в 18:00 мск.
Источник: Sport24
Слуцкий: сегодня важно было забить первыми
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал матч 5-го тура чемпионата России с "Уфой".
Фото: ФК "Рубин"
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