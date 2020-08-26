Червиченко: удивляет, как эксплуатируют Джикию и Жиго. Команде нужен отдельный диспетчер - как Титов

- Моменты у ворота «Спартака»? Шмурнова убрали, убрали бы ещё Черданцева. Можно было бы нормально смотреть... Они же все топят за «Спартак», смотреть тяжело. Если ошибка в пользу «Спартака», сразу кричат: «Да, да, всё правильно!». Если нет, начинают мусолить. Порой бывает ощущение что о «Спартаке» Черданцев нагнетает во время матча больше, чем сам «Спартак» на поле. Смотришь это под такие комментарии, и даже где-то начинаешь и сам верить будто «Спартак» действительно так нагнетает. А потом, пересмотрев тоже самое, но без этого прессинга – и видишь, что «Ротор» то был явно не хуже на поле.
Черданцев весь матч пытался «Ротор» принизить. Повторял, что команда лет 16 отсутствовала в Премьер-Лиге. И повторял он это раз 6 или 8! Достижение «Ротора» только в том, что они просто заявились в РПЛ? Да нет, они играют, они на поле. И моменты у «Ротора» были опаснее, и по опасным моментам команд смотрелась лучше.
Зурико мог дважды наказывать, была ещё пара моментов. Более справедливым итогом была бы ничья. Нет, «Спартак», конечно, владел преимуществом. Он много владел мячом. Но ни процент владения определяет результат и уж точно ни симпатия судьи. Нет, по забитым «Спартак» конечно выиграл. Но по опасным моментам, «Ротор», как-минимум был не хуже. А на мой взгляд выглядел даже получше.
- Бакаев хорошо встраивается в команду?
Играет точно неплохо. Бакаев мне больше нравится, чем Понсе. Больше передач отдаёт. Это довольно интересный футболист: менее предсказуемый.
Сегодня Ларссон не очень хорошо выглядел. То блеснёт, то затухает.
- Увидеть сегодня на позиции разыгрывающего то Жиго то Джикию. Вы ожидали такой подход?
- Меня удивляет, как нещадно эксплуатируют Джикию и Жиго. Они и в обороне отрабатывают, и разыгрывают. При этом не могу не отметить что в обороне у "Спартака" периодически возникает бардак. А эти двое просто физически могут не выдержать. То, что они показывают на поле – это без сомнений хорошо. Но ведь у них же есть ресурс свой, с такой нагрузкой могут проблемы начаться. Тем более что сезон предстоит весьма сжатый и интенсивный. Уже давно отмечал, что «Спартаку» надо докупать разыгрывающего. Такого, каким был Егор Титов.
Разрушители у «Спартака» есть. К примеру, помимо пары Джикия – Жиго есть и Зобнин. По работоспособности к нему нет вопросов. Тут он супер. И иногда он тоже выпиливает интересные передачи. Но как мне кажется, в команде должен быть некто, кто может работать в атаке более ювелирно. Ни Крал, ни Зобнин на такое не претендуют. Таким был Титов, и «Спартаку» желательно попытаться найти для себя кого-то подобного.
Ну и в защите, в плане групповой работы проблем команде хватает. Нет, молодых они, конечно наигрывают. Но делать это долго. Нужно как-то стараться растворять их молодость опытом. Чтобы не возникало пожаров. Например, после забитого «Спартаком» мяча – на их ворота пошли одна острая атака за другой.
Червиченко: удивляет, как эксплуатируют Джикию и Жиго. Команде нужен отдельный диспетчер - как Титов
Экс-президент "Спартака" высказался о необходимости докупить в команду диспетчера уровня Егора Титова
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