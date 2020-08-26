Московская команда добыла победы со счетом 1:0 благодаря забитому мячу Бакаева с пенальти.
"Команда молодцы, выиграли на характере. Такие игры всегда сложные, особенно после дерби эмоционального. Спасибо команде", - сказал Максименко в эфире телеканала "Матч Премьер".
"Спартак" занимает второе место в турнирной таблице, имея в своем активе 11 очков. В следующем туре красно-белые на своем стадионе примут тульский "Арсенал". Встреча пройдет 29 августа и начнется в 18:00 мск.
В текущем сезоне РПЛ 22-летний Максименко в составе "Спартака" провел 5 матчей, в которых пропустил 4 мяча.
Максименко - о матче с "Ротором": выиграли на характере
Вратарь "Спартака" Александр Максименко прокомментировал матч 5-го тура с "Ротором".
Фото: РИА Новости
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