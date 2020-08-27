Вторую часть минувшего сезона Смолов провёл в аренде в "Сельте". Там он в 14 матчах забил два мяча.
"Федя показал такую игру со "Спартаком"… Вроде старание было, но он какой-то потухший. Знаете, как сбитый летчик – играет без мотивации. Но без мотивации ты не забьёшь гол и не обыграешь никого. Вот потухло у него – и всё", - цитирует Наумова "Матч ТВ".
Бывший президент "Локомотива" Наумов - о Смолове: как сбитый лётчик - играет без мотивации
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов поделился мнением об игре форварда "железнодорожников" Фёдора Смолова.
Фото: РИА "Новости"
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