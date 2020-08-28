Интерес к украинцу проявляет "Локомотив". Сообщается, что 24-летним футболистом также интересуется "Наполи", который ищет замену Калиду Кулибали. Сам "Шахтёр" оценивает трансфер защитника в 15 млн евро.
Матвиенко всю карьеру выступал в чемпионате Украины. С 2017 года является футболистом "Шахтёра". В минувшем сезоне украинского чемпионата защитник провёл 26 матчей, забил 1 гол, сделал 1 голевой пас и получил 2 желтые карточки.
Источник: TuttoNapoli
Защитник "Шахтера" Матвиенко может перейти в "Локомотив"
Защитник донецкого "Шахтёра" Николай Матвиенко может продолжить карьеру в чемпионате России.
Фото: ФК "Шахтёр"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!