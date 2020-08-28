Ранее появилась информация, что "армейцы" увеличили предложение по португальцу с 10 до 12 млн евро. Однако директор по связям с общественностью ЦСКА Сергей Аксенов сегодня заявил, что московский клуб не интересуется 25-летним футболистом.
Последние 2 года Палинья выступал на правах аренды в "Браге". В минувшем сезоне чемпионата Португалии полузащитник провёл 27 матчей, в которых отличился 2 забитыми мячами и получил 9 жёлтых карточек.
Источник: Sport24
ЦСКА опроверг интерес к Палинье
В ЦСКА опровергли новость об интересе к полузащитнику "Спортинга" Жоау Палинье.
Фото: soccersouls.com
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