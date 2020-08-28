Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Константин Алексеев.
Напомним, Скопинцев получил красную карточку на 75-й минуте. Футболист сможет помочь своей команде в матче 6-го тура РПЛ против "Уфы". Матч пройдет 30 августа.
"Динамо" обыграло "Зенит" со счетом 1:0 и поднялось на 4-е место в турнирной таблице.
Удаление Скопинцева в матче с "Зенитом" отменено
Удаление защитника "Динамо" Дмитрия Скопинцева в матче 5-го тура чемпионата России с "Зенитом" отменено.
Фото: ФК "Динамо"
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