"Сухина дисквалифицирован на четыре матча и оштрафован на 200 тыс. рублей, а "Локомотив" за необеспечение безопасности официальных лиц матча оштрафован на 300 тыс. рублей. КДК обязал "Локомотив" провести один домашний матч на нейтральном поле в другом городе условно и установил клубу испытательный срок до окончания сезона 2020/2021", - приводит слова Григорьянца "ТАСС".
Напомним, что встреча "Локомотива" и "Ахмата" завершилась победой грозненцев со счётом 3:2. После матча Сухина зашёл в судейскую комнату, что противоречит регламенту проведения чемпионата. Более того, со стороны начальника "железнодорожников" были оскорбления в адрес официальных лиц матча.
После 5-и туров Российской Премьер-Лиги "Локомотив" занимает 7 место с 7 очками. Следующий матч "железнодорожники" проведут 30 августа дома против "Зенита". Матч начнётся в 16:00 по Москве.
КДК РФС наказал "Локомотив" матчем на нейтральном поле. Сухина дисквалифицирован на четыре встречи
Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях в отношении "Локомотива" и начальника команды Станислав Сухина по итогам матча с "Ахматом".
Фото: ФК "Локомотив"
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