Скопинцев отреагировал на отмену своей красной карточки Защитник "Динамо" Дмитрий Скопинцев с юмором отреагировал на решение КДК РФС об отмене красной карточки. В матче 5-го тура РПЛ с "Зенитом" Скопинцев был удален на 72-й минуте за грубую игру против Эмилиано Ригони. Через несколько дней красная карточка была отменена.Поединок завершился победой "Динамо" со счетом 1:0. Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 16:46 Опубликовал: Соловей Павел Теги: Динамо Скопинцев Зенит Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5